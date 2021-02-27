الدوري الانكليزي: فوز بشق الانفس لـ استون فيلا على ليدز يونايتد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الانكليزي الممتاز، تمكن فريق ​استون فيلا​ من تحقيق فوزاً بشق الانفس في المباراة التي استضافه بها نظيره ​ليدز يونايتد​ على ملعب ايلاند رود، وانتهت هذه المواجهة بواقع 1 – 0.



تمكن فريق استون فيلا من احراز الهدف الوحيد في هذا اللقاء في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب انور الغازي بعد تمريرة حاسمة من زميله اولي واتكينز، ليعود فريق اصحاب الارض الى الخلف بهدف الحد من خطورة فريق الضيوف، ليعتمد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة ولكن فرصهم باءت بالفشل لحين انتهاء هذه المواجهة بواقع 1 – 0.