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ارقام قياسية لبرشلونة امام اشبيلية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام قياسية لبرشلونة امام اشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

حقق نادي رقمًا مميزًا في مواجهة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إطار الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الإسباني.

وتمكن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 29 من الشوط الأول ضد إشبيلية.

بهذا الهدف يكون برشلونة قد سجل 400 هدفًا في 193 مباراة رسمية ضد إشبيلية ليصبح البارسا ثاني أكثر فريق يهز شباك الفريق الأندلسي إشبيلية بعد الذي سجل 413 هدفًا.

فيما يعد ليونيل أكثر من هز شباك إشبيلية برصيد 37 هدفًا ويأتي بعده سيزار ألفاريز برصيد 17 هدفًا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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