ارقام قياسية لبرشلونة امام اشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

حقق نادي برشلونة رقمًا مميزًا في مواجهة إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إطار الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الإسباني.



وتمكن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 29 من الشوط الأول ضد إشبيلية.

بهذا الهدف يكون برشلونة قد سجل 400 هدفًا في 193 مباراة رسمية ضد إشبيلية ليصبح البارسا ثاني أكثر فريق يهز شباك الفريق الأندلسي إشبيلية بعد ريال مدريد الذي سجل 413 هدفًا.

فيما يعد ليونيل ميسي أكثر من هز شباك إشبيلية برصيد 37 هدفًا ويأتي بعده سيزار ألفاريز برصيد 17 هدفًا.