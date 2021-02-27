شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو توتنهام سعداء بانفصال ألي عن روبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن انفصال نجم توتنهام ديلي ألي (24 عاماً) عن خطيبته روبي ماي بعد 5 سنوات قبل يوم من عيد الحب «فالنتاين» الذي صادف في 14 فبراير/ شباط.

وذكر التقرير أن عارضة الأزياء (25 عاماً) حزمت حقائبها بسبب شجاراتها المستمرة مع نجم المنتخب الإنجليزي، وتعرض الثنائي الذي يقيم معهما شقيق ألي هاري هيكفورد، وخطيبته لسرقة تحت تهديد السلاح في منزلهما بشمال لندن (2 مليون استرليني) في ساعات الفجر حيث لكم اللصوص اللاعب في وجهه وسرقوا مجوهرات وساعات .

واستقبل مشجعو توتنهام خبر انفصال ألي عن روبي، وهو الثاني في علاقتهما المتوترة، بسعادة بالغة إذ استعاد النجم مهاراته وتركيزه في الفريق وسجل مؤخراً هدفاً بحركة الدراجة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» .