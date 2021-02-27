شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحبط «الإعصار» في 5 دقائق ويبقي آماله بالمنافسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتزع النصر ثلاث نقاط ثمينة؛ بفوزه الصعب على حتا في آخر 5 دقائق، ليتابع مطاردته للقمة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الأول. وصعد النصر للمركز الرابع بدلاً من العين الذي خسر أمام الظفرة، وهو دخل لقاء حتا بمعنويات فوزه على الشارقة 3-صفر في الكأس، لكنه لم يكن بمستواه، وافتقد للإبداع الفني في أغلب فترات اللقاء.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين، وانحصر اللعب معظم فترات الشوط الأول في وسط الملعب باستثناء بعض المحاولات الهجومية التي جاءت على استحياء، وفي بداية الشوط الثاني أجرى الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر ‬⁩3 تبديلات دفعة واحدة بدخول يعقوب البلوشي وجاسم يعقوب وطارق نوفايس بدلاً من جلوبير ليما ومهند خميس وحبيب الفردان، لتنشيط الهجوم بحثاً عن أول أهداف المباراة، فيما اعتمد فريق حتا على الهجمات المرتدة أملاً في خطف هدف التقدم.

وشهدت الدقيقة 85 تسجيل النصر أول الأهداف بعد طول انتظار بعدما توغل ريان مينديز داخل منطقة الجزاء ومرر عرضية متقنة للبديل جاسم يعقوب الذي حولها مباشرة داخل شباك حتا، وفي الوقت المحتسب بدلاً من ضائع راوغ ضياء سبع مدافعي حتا بطريقة رائعة ومرر عرضية أرضية إلى زميله ريان مينديز الذي سددها في مرمى حتا معلناً عن ثاني الأهداف والتي زادت من معاناة حتا الذي بقي أخيراً برصيد 5 نقاط.

مباراة صعبة

من جهته، أهدى رامون دياز، مدرب النصر الفوز لجماهير «العميد»، وقال: «كانت مباراة صعبة قدم حتا فيها مباراة قوية، ولم أكن أشعر بالرضا عن الأداء في الشوط الأول، ولم نظهر بشكل جيد بعدما حدث ما حذرت منه اللاعبين بعد مباراة الكأس، ومطالبتهم بتجنب الارتخاء أمام حتا».

وتابع: «عدنا لمستوانا في الشوط الثاني، وكانت ردة الفعل إيجابية».

ومن جانبه، قال الصربي فلاديمير مدرب حتا: لو كانت المباريات تنتهي في الدقيقة 80 لحصدنا 10 نقاط، مشيراً إلى أن «الإعصار» يتلقى الأهداف ويخسر دائماً في الدقائق الأخيرة، وهو ما حصل في الجولة الماضية أيضاً مع شباب الأهلي.

وتابع: مباراة الفجيرة في الجولة المقبلة الأكثر أهمية كونها أمام منافس مباشر.