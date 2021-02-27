قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.