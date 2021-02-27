شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمر رضوان ومحمد جابر لقائمة أسوان في مواجهة البنك الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن قائمة أبناء الجنوب التى تستعد لمواجهة البنك الأهلي، غدا الأحد، في مباراة الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد بتروسبورت، وشهدت قائمة أبناء الجنوب عودة عدد من العناصر الأساسية التى غابت عن مباراة سوهاج بدور الـ32 في كأس مصر.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي: طلعت الجبلاوي، أحمد صبحي، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسي، أحمد عبد الظاهر، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، السيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، مجمد جمال تريكة، أحمد خالد، ايمانويل ايجبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، عمر رضوان، حمزة مجدي، عمرو ناصر، عمرو رضا، أحمد بلية، عمر الداحي.

واختتم اليوم السبت، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، استعدادته لمباراة البنك الأهلي، حيث يطمح أبناء الجنوب فى مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت بالفوز على المقاولون العرب.

ويستعيد فريق أسوان جهود 5 لاعبين من العناصر الأساسية في مباراة البنك الأهلي المرتقبة، هم: سالمون منساه وهيثم الفيل، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف عقب حصول كل منهم على 3 إنذارات، بالإضافة إلى عودة كل من: عمر رضوان حارس مرمى الفريق، محمد جابر، أحمد الألفى، أحمد صغيرى، بعدما تم استبعادهم من لقاء سوهاج في كأس مصر بدور الـ32 لإراحتهم خوفا من الإرهاق بسبب ضغط المباريات.



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وكان أسوان قد تأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر بعد الفوز على سوهاج فى قمة الصعيد بمباراة دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الانتصار الثالث على التوالي لأسوان، بعد الفوز على المقاولون ثم الاتحاد في الدوري.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزا لاستضافة مباريات الفريق فى الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.

وأضاف أمين، قد نعود إلى ملعبنا فى الدور الثاني ولكن هذا سيتوقف على جدول المباريات، فنظام الدورى بعد كورونا بات من الصعب معه التنقل كثيراً بالنسبة للفريق فى وجود مسحات كورونا التى يخضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل كل مباراة، خاصة مع ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وإذا استمر الجدول بهذا الشكل فلن نتمكن من العودة إلى ملعبنا.

وحذر علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، لاعبي الفريق من التهاون أمام البنك الأهلي، وشدد عبد العال على ضرورة احترام المنافس من أجل تحقيق الهدف المطلوب من المباراة وهو الخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على باقء أسوان في منطقة وسط الجدول.

وشدد المدير الفني لأسوان على ضرورة الانتباه من الانتفاضة الكروية التى سيكون عليها فريق البنك الأهلي، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني وتولي خالد جلال الإدارة الفنية بعد رحيل محمد يوسف، حيث يسعى لاعبو البنك الأهلي لإثبات جدارتهم مع المدرب الجديد.