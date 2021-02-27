شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تهدد المشاركة فى بطولتى أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة والقائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة، عن الاتجاه للاعتذار عن المشاركة فى بطولتى أفريقيا للناشئات تحت 18سنة والشباب تحت 19 سنة بنيجيريا، والتى كان من المقرر السفر لها فجر غد الأحد بسبب فيروس كورونا.

وقال غزلان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن كلا المنتخبين من ضمنهما 11 إصابة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفنى وإداريين، لذا تتجه النية للاعتذار عن المشاركة، وعلى الرغم من ذلك أنه توجد نية لاستدعاء المستبعدين للمشاركة، إلا أن الاتحاد يعقد بعد قليل جلسة مع حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية لاتخاذ قرار المشاركة من عدمه.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره المغرب بنتيجة 3/0 مؤخرا فى ختام بطولة أفريقيا تحت 21 سنة التى تستضيفها مصر، واختتم اليوم باستاد القاهرة، واستطاع منتخب الطائرة مواصلة تصدره حتى نهاية المسابقة التى تقام بدورى من دور واحد بالفوز فى مواجهاته الثلاث ليحصد اللقب ويتأهل إلى بطولة العالم.

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى الفوز على كل من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3 /0، والكاميرون 3 / 1 على التوالى.

وشهدت بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وقد قامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يُجرِ التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.