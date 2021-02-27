شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحسم ذهبية المختلط بكأس العالم للرماية خرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق روسيا الزوجي المختلط للاسكيت، بعد منافسة شرسة مع الفريق البولندي، في إطار بطولة كأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وخرطوش، المقامة في مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتي 4 مارس المقبل.

وجاء الفريق البولندي في المركز الثاني، بعد أداء قوي ومثير، ولكن خبرة الفريق الروسي كانت حاسمة للمباراة النهائية.

وفي المركز الثالث حسمت التشيك برونزية البطولة، بعد مباراة قوية أمام فريق روسيا الثاني، ولكن الفريق التشيكي كان حاسما في الطلقات النهائية، ليحسم نتيجة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وقام فلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، بتوزيع جوائز المراكز الثلاثة الأولى على اللاعبين الفائزين، شاركه كل من السكرتير العام للاتحاد الدولي الكسندر رانتر، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وعلى جانب آخر نظمت اليوم اللجنة المنظمة رحالات سياحية لمنتخبات الهند والتشيك بأهرامات الجيزة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية البطولة والتي ستشمل معظم المنخبات المشاركة.

يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".