شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 27 / 2 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 27 فبراير 2021 العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك، على رأسها تأهيل محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام فى جيم الزمالك، وإراحة زيزو من المران، بالإضافة إلى إعلان سلبية مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة وادى دجلة، والسفر إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة الترجى.

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادى على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. حرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها فى مشوار الفريق، وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الأفريقي مؤقتا، ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم فى تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة. أعلن عبد الحليم على، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا للاعبين، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. كشف مصدر مطلع داخل الزمالك طبيعة إصابة حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، والتى أدت إلى غيابه عن بعثة الفريق فى الرحلة الأخيرة إلى السنغال، لخوض مباراة تونجيت التى انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقي. قرر اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تولي رئاسة بعثة الفريق الكروي المسافرة إلى تونس يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجى 6 من الشهر نفسه بملعب رادس فى العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. قرر مسئولو نادى الزمالك السفر إلى تونس يوم 3 مارس المقبل بطائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه على ملعب رادس فى العاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

استبعد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، 3 لاعبين من حساباته الفنية، لمباراة وادي دجلة، المقرر لها بعد غد الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.