شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى يعطى الضوء الأخضر لاستضافة بطولة العالم للملاكمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإعـطاء الضوء الأخضر لكافة الجهات بالجمهورية الروسية لسرعة العمل على إنجاح استضافة وتنظيم بطولة العالم لرياضة الملاكمة العربية، التى تقام تحت شعار "جائزة روسيا الكبرى للملاكمة العربية للمحترفين" بالقرية الأولمبية الرياضية بالعاصمة الروسية موسكو فى الفترة من 21 أبريل إلى 1 مايو 2021.

ومن جهته، أشاد الدكتور الهادى السديرى، رئيس الاتحاد الدولى لرياضة الملاكمة العربية، بالدور المهم والعمل المشرف الذى يقوم به الرئيس بوتين بإعطاء الضوء الأخضر لكافة الجهات لإنجاح استضافة وتنظيم بطولة العالم للملاكمة العربية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للمركمة العربية، إن روسيا يربطها تاريخ وثقافة عريقة بين الدول العربية والأفريقية، وأن البطولة سيشارك فيها كافة البلدان العربية و51 دولة أفريقية ومن الأمريكتين وآسيا وأوروبا الشرقية والغربية، وبمشاركة للتراث العربى عن طريق السيدة الفاضلة ومصممة الأزياء العالمية الفلسطينية سامية الرجوب بملابس تقليدية تتراوح أعمار الملابس أكثر من 70 سنة وسيتم عرض فقرة للأزياء الافريقية على هامش افتتاح البطولة، الذى يرمز للحضارة الأفريقية القديمة.

وأشار إلى أن الرياضة تجمع المحبة والإخاء بين شعوب العالم وجميع الحضارات، وأن هذا الحدث الكبير سيقام لأول مرة فى التاريخ بهذا الحجم من أبطال وبطلات العالم المحترفين بموسكو وسيسجل فى الأرقام القياسية فى موسوعة جينز للأرقام القياسية، وقدم خالص شكره إلى كافة وسائل الإعلام العربية والأفريقية والعالمية، التى واكبت الحدث الرياضى العالمى منذ التعريف بأهمية البطولة.

من جهتها أشادت الجا ميروزوفا مديرة المركز الدولى للشراكة الاستراتيجية المؤسسة الدولية بين الحكومات الجهة الرسمية المنظمة للحدث مع الاتحاد الدولى بمتابعة واهتمام الرئيس الروسى للحدث الرياضى العالمى، وقالت إنه عاشق للرياضة ومحبً للرياضيين ورياضياً كبيراً كما يمارس رياضة الجودو.