شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يستعيد ذكرياته مع نسور قرطاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، ذكريات تواجده مع منتخب تونس في إحدى المباريات الدولية، ونشر ساسي صورا عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وعلق عليها: "أعيدوها إليّ.. واحدة من أفضل ذكرياتي".

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عدم توقيع التونسى فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، لأي نادٍ آخر، خلال الوقت الحالي، في ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.



ساسي



ساسي



ساسي

وقال المصدر، إن الأنباء الخاصة بتوقيع فرجاني ساسي لنادٍ آخر، تمهيدا للانتقال إليه بعد انتهاء عقده مع الزمالك ليس لها أساس من الصحة نهائيا، وتم التأكد من ذلك بأكثر من طريقة واللاعب بالفعل متمسك بالبقاء داخل النادى، ولا يرغب فى خوض تجربة جديدة لشعوره بالراحة النفسية فى الفترة الحالية.

وأضاف المصدر، أن التجديد لفرجانى ساسي فى مقدمة أولويات اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، نظرا لدور اللاعب المؤثر مع الفريق من الناحية الفنية، بخلاف العلاقة القوية التى تربطه مع الجماهير، بعدما أصبح معشوقها فى ظل تألقه الملفت مع الفريق منذ انضمامه عام 2018.

وشدد المصدر الزملكاوى على أن مفاوضات التجديد مع فرجاني ساسي مستمرة، ولن تتوقف إلا بتوقيع العقود الجديدة أو انتهاء الموسم دون الوصول لاتفاق نهائى ولكن حتى هذه اللحظة سيظل الزمالك متمسك باستمراره، وفقا لإمكانيات النادى والسقف المالى المحدد لتجديد العقد.

من جهته كشف طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك، فى وقت سابق، أن التونسى فرجانى ساسي لديه الرغبة فى تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء، وهذا أيضا ما يرغب فيه مجلس الإدارة، ولكن الاختلاف فى المقابل المادى فقط، حيث يتقاضى فرجانى ساسي أكبر من ضعف قيمة عقد أى لاعب فى مصر حاليا.