شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يرد على بيان الاتحاد الدولى: يحاولون سرقة الدور المصرى فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، على بيان الاتحاد الدولى بقرار إيقافه قائلا، "ببساطة القصة أكبر من إيقاف هشام نصر كشخص حقق نتائج جيدة وحلق باللعبة الشعبية الثانية فى سماء العالمية، وإنما هى اغتيال لأحلام مصرية وطموحات بلغت عنان السماء، ومحاولة سرقة إنجاز مصرى وقفت خلفه الدولة المصرية بكل طاقتها وبذلت فى سبيله الغالى والنفيس للنجاح فيما فشل فيه الآخرون بعدما أحضرنا لقب بطولة العالم للناڜئين لمصر وبرونزية الشباب وبطولة أفريقيا مع تنظيم رائع لمونديال استثنائى ابهر العالم".

وأشار هشام نصر إلى أن بيان الاتحاد الدولى بنى حيثياته على لائحة لا تتضمن فى الأصل الإيقاف لمدة عام بعد ترجمتها، والأغرب أنه تم تفصيل عقابى على لائحة الاتحاد الدولى، على الرغم من أن للبطولة لائحة استثنائية كونها تأتى فى زمن كورونا الاستثنائى وتنص اللائحة على التالى:

على المشاركين فى النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد الخضوع التام للالتزامات الموضوعة فى خطة الإجراءات الطبية الاحترازية لمرض كوفيد 19 وأيضا القواعد الإرشادية للمسابقة خلال فترة إقامتهم.. وعدم اتباع أى من الالتزامات الموضوعة فى خطة الإجراءات الطبية الاحترازية لكوفيد 19 وأيضا القواعد الإرشادية للمسابقة خلال فترة إقامتهم وإلا ستؤدى المخالفة إلى عقوبات تنفذها لجنة الانضباط: أولا التحذير.. ثانيا الغرامة.. ثالثا تعليق مؤقت.. رابعا خسارة نقاط.. وخامسا الاستبعاد من البطولة.

وأضاف هشام نصر، "نص عقوبة الإيقاف لمدة عام ليس موجودا من الأساس ومن هنا فالعقوبة باطلة من وجهة نظر القانونيين، ولن أتحدث عن أسباب غريبة أو كواليس لا ينبغى أن نتطرق لها الآن ولها وقتها، ولا يشغلنى وجودى فى المنصب لأننى أولا وأخيرا خادم لبلادى.. وأهم ما يقلقنى موضوعان، أولهما أخشى محاولة سرقة الإنجاز المصرى الذى أبهر العالم لأنه ببساطه إيقاف رئيس اللجنة المنظمة والتشهير به بتهمة مخالفة القواعد إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الدولى هو من نظم وليس الدولة المصرية.. كما أن هناك من يحاول نسب النجاح التنظيمى بشكل مباشر للاتحاد الدولى أمر مرفوض تماما.. والرد سهل جدا.. لو الاتحاد الدولى هو صاحب التنظيم لماذا أجل كل أو معظم مسابقاته الدولية بسبب كورونا ..

وللتأكيد على أن كل ما يحدث غريب جدا، ويشوه الإنجاز، ويكفى صورة رئيس الاتحاد المصرى وهى تزين موقع الاتحاد الدولى مع خبر إيقافه، ولا أدرى مع ذلك هل هو استعراض قوى أم تأكيد على معانٍ أخرى؟! ..

ولماذا الحديث عن اختراقات وكلام من هذا القبيل يتناولها الاعلام العالمى رغم اننا نجحنا بالفعل وصفق العالم اجمع لنا والاغرب اننى من خلال مراجعة هادئه للكواليس اعود لكلمة رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ الذى وجه كل كلمات شكره للاتحاد الدولى فقط بعد كلمة " معدلة " .. واكرر معدلة ؟! تم ارسالها بعدما اوحى اليه البعض ان الاتحاد الدولى صاحب الفضل فى كل شيئ والتى جاء نصها على النحو التالى بعد ترجمتها :

الان وحيث أن بطوله العالم لكره اليد وصلت إلى الختام فاننى ارغب فى تهنئه الاتحاد الدولى تحت القياده العظيمه لدكتور حسن مصطفى للتنظيم الرائع والتى جعلت رياضه كره اليد تسطع بين الرياضات.

الاتحاد الدولى قام بأداء رائع وقام بتكوين الفقاعه لأكثر من 3 آلاف شخص وقام بعمل كل الاختبارات السريعة والحديثة، وبذلك فإن الاتحاد الدولى وضع نموذجا للتنظيم يحتذى به فى خلال الوباء يعطى الحركه الاولمبيه الثقه فى امكانيه تنظيم أحداث رياضيه عالميه فى ظل الظروف الصعبة الحاليه بطريقه صحيه وسليمة.. أوجه شكرى للاتحاد الدولى على الشجاعه العظيمة وسوف نستفيد من هذه التجربة فى تنظيم دوره الألعاب الأولمبية فى طوكيو.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على أن هناك كواليس سوف تكشف فى القريب العاجل بالمستندات ردا على كل ماحدث وان فى النهاية هشام نصر خادم لوطنه وجاهز للعودة الى صفوف الجماهير المهم المنتخب والمونديال يعبران عبور امن من الأزمة .