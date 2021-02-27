شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا عقوبات على رمضان صبحى ويشارك أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تقرير الحكم الدولى أمين عمر حكم مباراة بيراميدز والجونة بالدورى، لم يتضمن أى إدانة لرمضان صبحى لاعب الفريق السماوى خلال مباراة الأخير مع الجونة التي أقيمت أمس الأول بالدوري.

وقال المصدر، إن أمين عمر لم يذكر فى تقريره أى شيء يدين رمضان صبحي، وبالتالي من الصعب توقيع عقوبات على اللاعب، وسيشارك أمام المصرى فى الجولة المقبلة بالدورى.

وكان رمضان صبحي لاعب بيراميدز قد دخل فى حديث جانبي مع الحكم أمين عمر عقب لقاء بيراميدز مع الجونة، وبحسب مصدر مقرب من الحكم، قال رمضان صبحي: "في فاول قبل كورنر الجونة يا كابتن، فقال له امين عمر إن تقنية الفيديو كانت معطلة وبالتالي لا يمكنه الحكم على اللعبة".

بيراميدز حقق 4 انتصارات بالدوري فقط وكانت على حساب سيراميكا والمقاولون العرب والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلى والزمالك والجونة والبنك الأهلى وسموحة والاسماعيلى ووادى دجلة وخسر من إنبى والاتحاد السكندرى وسجل 16 هدفا فى 13 مباراة وتلقت شباكه 13 هدفا بواقع هدف فى كل مباراة.