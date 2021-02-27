حصاد الرياضة اليوم السبت 27 / 2 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 2 / 2021 العديد من الأحداث المهمة فى مختلف الأندية واتحاد الكرة، وعلى رأسها منتخب مصر يكشف سبب عدم استدعاء شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز لقائمة الفراعنة.

المنتخب يكشف سبب رفض استدعاء شريف إكرامى للمعسكر المقبل

كشف مصدر بمنتخب مصر أن شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، لن يكون ضمن قائمة المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجهاز الفنى لا يرغب فى وجود أزمات بسبب هذا المركز، خاصة أنه من الصعب أن يجلس إكرامى على دكة البدلاء حال استدعائه، لذا فضل الجهاز الفنى استدعاء نفس الأسماء بجانب الاستعانة بعمر رضوان من المنتخب الأولمبى.

أعلن عبد الحليم على، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا للاعبين، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونشر نادر شوقي، وكيل اللاعبين، صورة لـ أحمد ريان من داخل المستشفى قبل إجراء العملية الجراحية عبر "ستوري" حسابه على موقع إنستجرام، وعلق قائلا، "سلامات يا ريان".

حرص أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وجاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها فى مشوار الفريق، وطالب أشرف وعبد الحليم اللاعبين بالتركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الأفريقي مؤقتا، ونقل الثنائي للاعبين ثقة الجميع فيهم فى تخطي الفترة المقبلة وتحقيق نتائج ممتازة.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

عودة الشحات وطاهر لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غداً أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام. برنامج تأهيل لشيكابالا وحازم إمام فى جيم الزمالك خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام، لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادى على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة الاثنين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ، الأحد، باستاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلاً من: "علي الفيل ومحمد شعبان واسلام محارب وتوني جوميز وفرانك ستيفن وإبراهيما كونيه وعمرو جمال وأحمد علاء ومصطفي جمال وحسن مجدى وعمرو مرعي وعمرو السيسي وناصر منسي ومحمد شحاتة وأحمد هاني ومحمد ناصف ومحمد بسام وإسلام جمال ومهند لاشين وأحمد سمير".