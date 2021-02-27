شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يحصد برونزية كأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق سيدات السلة بنادى هليوبوليس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة كأس مصر بعد الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 71/95 فى اللقاء الذى جمع الفريقين بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وسيطر لاعبات هليوبوليس على مجريات المباراة رغم محاولات التأمين لتعديل النتيجة ليتوج هليوبوليس بالبرونزية.

وكان الاتحاد السكندرى قد حقق بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال بعد التغلب على الأهلى في المباراة النهائية، وتوج باللقب ليجمع بين الثنائية وهى بطولتى الدورى.