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هليوبوليس يحصد برونزية كأس سيدات السلة

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القاهرة - سامية سيد - حصد فريق سيدات السلة بنادى هليوبوليس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة كأس مصر بعد الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 71/95 فى اللقاء الذى جمع الفريقين بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر. 

 

وسيطر لاعبات هليوبوليس على مجريات المباراة رغم محاولات التأمين لتعديل النتيجة ليتوج هليوبوليس بالبرونزية. 

 

وكان الاتحاد السكندرى قد حقق بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال بعد التغلب على الأهلى في المباراة النهائية، وتوج باللقب ليجمع بين الثنائية وهى بطولتى الدورى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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