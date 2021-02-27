شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى دجلة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة سلبية قبل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الاثنين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

تأتي المسحة الطبية في إطار تعليمات اتحاد الكرة المصري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وتجرى الأندية مسحات بشكل مستمر قبل خوض أى مباراة في مسابقة الدوري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

ويمر فريق وادى تحت قيادة مديره الفني التشيلي ماريو سالاس بسلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية حيث يتذيل الفريق الدجلاوي ترتيب جدول الدووري المصري برصيد 7 نقاط.

كان الاتحاد السكندرى خطف فوزا قاتلا من أنياب منافسه وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل محمد هلال، لوادى دجلة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فوزى الحناوى للاتحاد السكندرى، في الدقيقة 54، وبعدها ينهى إيمانويل إكوي أمام الغزلان بتسجيل هدف الفوز لزعيم الثغر في الدقيقة 90.