شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مسئولى الزمالك مع محمد أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جهاز الكرة بنادى الزمالك جلسة خاصة مع محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الكروى الأول، للحديث معه عن استبعاده من مواجهة فريق تونجيث السنغالى والاعتماد على محمود عبد الرحيم جنش، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

وتحدث جهاز الكرة مع أبو جبل خلال تلك الجلسة، مطالبين إياه بضرورة الهدوء وعدم التأثر سلبيًا بقرار استبعاده من مواجهة تونجيث السنغالى، خاصة أنه ارتكب بعض الأخطاء فى الفترة الماضية وآخرها فى مباراة الإسماعيلى بالدورى والتى أظهرت خروج الحارس عن تركيزه.

كما شدد جهاز الكرة بالزمالك على أبو جبل بضرورة الاجتهاد فى التدريبات واستعادة تركيزه بشكل أقوى من الفترة الماضية حتى يستعيد مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض.

وطالب جهاز الكرة من الحارس أبو جبل بتحسين علاقته مع جنش وعواد وأن يكونوا جميعًا على قلب رجل واحد، ويعمل كل منهم على إعلاء مصلحة الفريق دون النظر لأمور شخصية خاصة مثل المشاركة.

كما أكد مسئولو فريق الزمالك لمحمد أبو جبل أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى هو صاحب القرار الأول والأخير فى اختيار التشكيل ومن سيعتمد عليه ومن سيتم استبعاده، وإن اللاعب عليه أن يبذل قصارى جهده فى التدريب حتى يتمكن من إقناع المدير الفنى بمستواه.