شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرقص بالشمروخ فى زفاف أحد أصدقائه قبل مواجهة الأهلى والطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى زفاف أحد أصدقائه "أدهم تركى"، وهو يرقص بالشمروح، ويشارك صديقه الاحتفال بزفافه، والذى أقيم أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى.
وأعاد كهربا نشر مقاطع الفيديو والصور عبر ستورى إنستجرام خلال وجوده فى معسكر الأهلى المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد.
ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، باستاد الأهلي بالسلام.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى قائمة الفريق التي تتواجد فى المعسكر حاليًا، والتى ضمت كلاً من محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.