شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرقص بالشمروخ فى زفاف أحد أصدقائه قبل مواجهة الأهلى والطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى زفاف أحد أصدقائه "أدهم تركى"، وهو يرقص بالشمروح، ويشارك صديقه الاحتفال بزفافه، والذى أقيم أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى.

وأعاد كهربا نشر مقاطع الفيديو والصور عبر ستورى إنستجرام خلال وجوده فى معسكر الأهلى المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، باستاد الأهلي بالسلام.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى قائمة الفريق التي تتواجد فى المعسكر حاليًا، والتى ضمت كلاً من محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.