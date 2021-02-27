شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 27 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 27 / 2 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها عودة الشحات وطاهر لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غداً، وموسيماني يطمئن على حالة المصابين فى جلسة مع طبيب الأهلي.

عودة الشحات وطاهر لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غداً

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، بالجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

موسيماني يطمئن على حالة المصابين فى جلسة مع طبيب الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش، واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجى لتجهيزهم ‏للمرحلة المقبلة.‏

محمود البنا حكماً لمباراة الأهلي وطلائع الجيش غداً فى الدوري

يدير الحكم الدولي محمود البنا مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأحد، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

آخر تطورات حالة وليد سليمان وموعد عودته لتدريبات الأهلي

يواصل وليد سليمان لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد البنك الأهلي بالدوري، ليبتعد عن المشاركة مع فريقه ويحرم من اللعب مع النسور الحمر في كأس العالم للأندية.

الأهلي يواجه فيتا كلوب باستاد القاهرة فى دورى الأبطال 6 مارس المقبل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مباراة الفريق الأحمر ضد فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ستقام يوم 6 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساءً.

سلبية مسحة كورونا للاعبى الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش فى الدوري

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، سلبية مسحة الفريق الأحمر قبل مواجهة طلائع الجيش غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري المصري.

الاختبارات الطبية تحدد موعد انتظام على معلول فى تدريبات الأهلي الجماعية

تحدد الاختبارات الطبية التى سيخضع لها على معلول ظهير أيسر الأهلي موقف اللاعب التونسي من الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية بعد غياب منذ المشاركة في كأس العالم للأندية.