شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إيقاف مباريات القسم الثالث فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إجراء تعديلات على مواعيد مباريات دورى القسم الثالث هذا الموسم، على أن تتوقف المباريات خلال شهر رمضان الكريم.

فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل حفل تكريم النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي إلى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 3 مارس بدلا من السبت المقبل، كما كان مقررا، نظرا لظروف بعض النواب التى حالت دون إقامته غدا.

كما قرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إيقاف مستحقات محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة السابق والذى تم إنهاء عمله أمس بقرار من اللجنة الثلاثية والبحث عن مدير فنى جديد، لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بلجنة الانضباط فى الأزمات التى شهدها منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين فى تصفيات شمال أفريقيا بتونس والتى خرج منها الفريق بسبب وجود أكثر من 19 حالة كورونا