شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي بطلا لكأس سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادي الأهلي بطلا لكأس السلة سيدات بالتغلب على سبورتنج بنتيجة 80/82 فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالى: الربع الأول 17/16 الأهلي، والربع الثانى 36/32 لسبورتنج، أما الربع الثالث 51/54 للأهلي، وتم التعادل فى الربع الرابع 72/72، فتم اللجوء إلى ربع إضافى لحسم البطل، والذى أسفر عن فوز الفريق الأحمر.

وجاء فوز الأهلى ليكون اللقب رقم 15 فى تاريخه، حيث كان آخر كأس سلة تُوّج به الفريق موسم 2018، بعد تغلبه على سبورتنج وقتها أيضا.

وتُوج هليوبوليس بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما التأمين بالمركز الرابع.

يذكر أن الموسم الماضى تُوّج هليوبوليس باللقب، بينما الموسم السابق كان من نصيب سيدات الجزيرة.