مدرب جالاتا سراي يرد.. متى يُفعل بند شراء مصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، أن تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد سيكون بناء على اجتماع يتم عقده لاحقًا.

وأشار تريم في تصريحات نشرها موقع قناة أي سبور التركية، إلى أن إدارة جالاتا سراي ستتكفل بالأمر بمجرد إتخاذ القرار النهائي بشأن مصطفى محمد.

وقال تريم: "تفعيل بند شراء مصطفى محمد سيتم تحديده في اجتماع سنعقده في الوقت المناسب، الجميع هنا يشعر بالدفء ولا أعتقد أنه ستحدث مشكلة".

واختم: "القرار في هذه الحالة للإدارة ولكن هناك وقت صحيح للتنفيذ، دعونا نبتهج بموفقنا الحالي والإدارة ستهتم بالقضايا الأخرى".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد سجل هدفين لجالاتا سراي في مرمى إيرزوروم سبور اليوم السبت، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري التركي إلى خمسة أهداف.