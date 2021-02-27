بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يفوز على ليدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز أستون فيلا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد إيلاند روود.

وشارك الثنائي المصري في المباراة، حيث لعب أحمد المحمدي اللقاء بالكامل، أما محمود حسن "تريزيجيه" فلعب على حساب أنور الغازي في الدقيقة 88.

وأحرز هدف المباراة الوحيد أنور الغازي في الدقيقة 5 من عمر المباراة بعدما لعب واتكينز كرة رائعة لزميله القادم من خلف الدفاع فاستلم بشكل رائع وأسكن الكرة في الشباك.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الأخر ظل رصيد ليدز يونايتد 35 نقطة في المركز العاشر.