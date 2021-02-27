الأهلي بطلاً لكأس مصر للسلة للسيدات بفوز مثير على سبورتنج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات على حساب سبورتنج بنتيجة 82-80، بعد الوصول الى الوقت الإضافي في نهائي البطولة، التي أقيمت مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتعادل الأهلي في الثواني الاخيرة من أحداث المباراة بنتيجة 72-72، بعد أن كان متأخرا امام سبورتنج، ليتم اللجوء الى وقت إضافي، حسمته لاعبات الفريق الأحمر بنتيجة 82-80.

وتقدم الأهلي في المباراة وحسم الفترة الاولى بنتيجة 17-16، لكن سبورتنج نجح في العودة الى المباراة وتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 20-15، ليحسم الفريق السكندري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 36-32.

وشهدت الفترة الثالثة استفاقة للأهلي ليفوز بالفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 22-15، ليتقدم الفريق الأحمر في المباراة بنتيجة 54-51.

وشهدت الفترة الرابعة استمرار تقدم الأهلي حتي منتصف الفترة الرابعة بنتيجة 63-56، لكن سبورتنج نجح في العودة الى المباراة عند النتيجة 64-64، ثم التقدم بعد ذلك قبل نهاية المباراة بنتيجة 72-70، قبل أن يتعادل الفريق الأحمر في الثواني الاخيرة بنتيجة 72-72، ليتم اللجوء الى الوقت الاضافي.

ونجح الاهلي في اقتناص لقب كأس مصر بعد حسمه الوقت الاضافي لصالحه بفارق نقطتين بنتيجة 82-80.

ويعد لقب كأس مصر هو الثالث لفريق سيدات الاهلي لكرة السلة بعد الفوز بدوري المرتبط ثم كأس السوبر.