اخبار الرياضه

الأهلي بطلاً لكأس مصر للسلة للسيدات بفوز مثير على سبورتنج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة السلة للسيدات على حساب سبورتنج بنتيجة 82-80، بعد الوصول الى الوقت الإضافي في نهائي البطولة، التي أقيمت مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتعادل الأهلي في الثواني الاخيرة من أحداث المباراة بنتيجة 72-72، بعد أن كان متأخرا امام سبورتنج، ليتم اللجوء الى وقت إضافي، حسمته لاعبات الفريق الأحمر بنتيجة 82-80.

وتقدم الأهلي في المباراة وحسم الفترة الاولى بنتيجة 17-16، لكن سبورتنج نجح في العودة الى المباراة وتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 20-15، ليحسم الفريق السكندري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 36-32.

وشهدت الفترة الثالثة استفاقة للأهلي ليفوز بالفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 22-15، ليتقدم الفريق الأحمر في المباراة بنتيجة 54-51.

وشهدت الفترة الرابعة استمرار تقدم الأهلي حتي منتصف الفترة الرابعة بنتيجة 63-56، لكن سبورتنج نجح في العودة الى المباراة عند النتيجة 64-64، ثم التقدم بعد ذلك قبل نهاية المباراة بنتيجة 72-70، قبل أن يتعادل الفريق الأحمر في الثواني الاخيرة بنتيجة 72-72، ليتم اللجوء الى الوقت الاضافي.

ونجح الاهلي في اقتناص لقب كأس مصر بعد حسمه الوقت الاضافي لصالحه بفارق نقطتين بنتيجة 82-80.

ويعد لقب كأس مصر هو الثالث لفريق سيدات الاهلي لكرة السلة بعد الفوز بدوري المرتبط ثم كأس السوبر.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا