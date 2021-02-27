الإنتاج الحربي يكشف لمصراوي مصير حمادة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن حمادة صدقي مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وقال مهدي، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الوكلاء يسوقون للمدربين من خلال تدريب الإنتاج، ووضع اسم النادي في جملة مفيدة".

وأضاف: "حمادة صدقي استفسر من الإدارة عن الأنباء التي تترد، وتم نفي ذلك له".

وتابع: "نتمسك بحمادة صدقي ومستمر معنا خلال الفترة الجارية، ونثق في إمكانياته الكبيرة، ورحيله يعتبر مرفوضا".

وأتم مهدي قائلا: "الإدارة لا تقلق من وضع الانتاج الحربي في الدوري، والأمور ستتحسن وسيتواجد الفريق في المناطق الدافئة بالدوري خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن الإنتاج الحربي لم يحقق أي فوز في آخر أربع جولات بالدوري، ليحصد 10 نقاط ويتراجع ترتيبه إلى المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.