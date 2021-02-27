كيف تناولت صحف تركيا هدفي مصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشادت الصحف التركية اليوم السبت، بالمستوى الذي قدمه مصطفى محمد هداف جالاتا سراي الحالي بعدما سجل هدفين في شباك إيرزوروم ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من حسابات الدوري التركي.

ورفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف إلى خمسة مع جالاتا سراي في الدوري التركي، كما سجل لاعب الزمالك المعار هدفًا في مسابقة كأس تركيا ليكون مجموع أهدافه ستة أهداف في ست مباريات.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز تعليقات الصحف التركية بعد هدفي مصطفى محمد:

"تدمير السوشيال ميديا"

صحيفة "hurriyet" سلطت الضوء على رد فعل جماهير جالاتا سراي بعدما أحرز مصطفى محمد هدفين في شباك إيرزوروم.

ووصفت الصحيفة الأجواء داخل جماهير جالاتا سراي بأن مصطفى محمد "دمر السوشيال ميديا" بسبب رد فعل الجماهير.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصطفى محمد أصبح ثاني لاعب في فريق جالاتا سراي يسجل هدفين على ملعب الفريق هذا الموسم.

وكان راداميل فالكاو سبق وأن سجل هدفين لجالاتا سراي في المباراة بالدوري التركي ضد غازي عنتاب.

"الأناكوندا يسجل"

صحيفة "sabah" أشادت بمصطفى محمد بعدما سجل هدفين لصالح جالاتا سراي ليرفع رصيده من الأهداف إلى ستة أهداف.

وعلقت الصحيفة على هدفي مصطفى محمد بـ"الأناكوندا" في إشارة إلى لقبه والذي يلقب به اللاعب عندما كان في صفوف الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن كل مباراة يشارك فيها مصطفى محمد يسجل هدف حيث استطاع أن يسجل ستة أهداف في ست مباريات بواقع خمس أهداف في الدوري وهدف في الكأس.

"اصطياد فالكاو"

قالت شبكة "CNN" التركية، إن مصطفى محمد أصبح أهم صفقات جالاتا سراي في السنوات الأخيرة بعدما سجل ستة أهداف في ست مباريات.

وأضافت الصحيفة، أن فاتح تريم نسى الآن راداميل فالكاو والمهاجم السنغالي دياني والذي رحل لصفوف ويست بروميتش بعدما واصل عدد أهدافه إلى ستة.

وبحسب الشبكة التركية، فإن مصطفى محمد يثبت كل يوم أنه يحقق بداية رائعة مع عملاق اسطنبول من خلال مستواه التصاعدي مع جالاتا سراي.

"عاصفة مصطفى محمد"

وصفت صحيفة "haber7" مستوى مصطفى محمد بـ"العاصفة" بعدما واصل تسجيل أهدافه مع جالاتا سراي.

وأضافت الصحيفة، أن الأخبار الواردة الآن هيّ وجود محاولات من جانب نادي جالاتا سراي لتفعيل بند شراء مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل أربعة ملايين دولار.

الصحيفة التركية أشارت إلى أن مصطفى محمد استطاع أن يصل لأهداف راداميل فالكاو والذي شارك في 8 مباريات خلال هذا الموسم حيث عانى الهداف الكولومبي من الإصابة خلال آخر شهرين.