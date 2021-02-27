مصطفى محمد يفسر احتفال السهم.. ويؤكد: الفوز أهم من تسجيلي للأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فسر مصطفى محمد سر احتفاله بالأهداف التي يسجلها مع فريق جالاتا سراي التركي، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بشعار نادي الزمالك الذي يلعب حاليًا معارًا منه.

وتحدث مصطفى في تصريحات بعد مباراة جالاتا سراي ضد إيرزوروم سبور، ونقلتها صحيفة حرية التركية، مؤكدًا أنه يحب إطلاق لقب "أناكوندا" ككُنية عليه.

وقال مصطفى ردًا على سؤال حول سر احتفاله بالأهداف: "أعشق السهم، أحب الاحتفال به، إنه يمثل شعار عائلتي".

وأكمل: "أحب أن يٌطلق عليّ لقب أناكوندا".

ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدفين في شباك إيرزوروم سبور اليوم، السبت، ليرفع رصيده التهديفي في الدوري التركي إلى خمسة أهداف.

واختتم المهاجم المصري: "أبارك للجميع في جالاتا سراي على هذا الفوز الهام، الأداء الجيد كان مهم جدًا أيضًا، تسجيل الأهداف مهم لي ولكن الفوز أهم بالطبع".