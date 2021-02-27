تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم السبت 27 فبراير 2021، والذي شهد 3 مباريات فى اليوم الاول من افتتاح الجولة 21.

أرتقي فريق الفيصلي فى جدول الترتيب الى المركز الثامن بعد ان قلب تأخره بهدف الى فوز 2-1 أمام ضيفه الاهلي الذي تعرض للهزيمة الثانية له على التوالي فى المسابقة ليبتعد كثيرًا في صراع الصدارة.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد حقق التعاون فوزاً سهلاً أمام مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، ليتقدم فى الترتيب الى المركز الخامس ويقترب من المربع الذهبي حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن الاهلي صاحب المركز الثالث بعد سقوطه اليوم.

وفى نفس الجولة، حقق فريق الباطن فوزاً كبيراًَ أمام ضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب نادي الباطن فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر ان تختتم يوم غد الاحد 28 فبراير 2021 منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي، ولعل أبرزها لقاء (المتصدر) الشباب لنظيره ضمك، ولقاء (الوصيف) الهلال والفتح، ومباراة النصر عندما يستضيف أبها.

ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 21

1- الشباب 41 نقطة (لعب 20 مباراة)

2- الهلال 36 نقطة (لعب 20 مباراة)

3- الاهلي 35 نقطة (لعب 21 مباراة)

4- الاتحاد 32 نقطة (لعب 20 مباراة)

5- التعاون 31 نقطة (لعب 21 مباراة)

6- الاتفاق 30 نقطة (لعب 21 مباراة)

7- القادسية 29 نقطة (لعب 20 مباراة)

8- الفيصلي 29 نقطة (لعب 21 مباراة)

9- النصر 28 نقطة (لعب 20 مباراة)

10- الباطن 27 نقطة (لعب 21 مباراة)

11- الوحدة 27 نقطة (لعب 21 مباراة)

12- الفتح 25 نقطة (لعب 20 مباراة)

13- أبها 24 نقطة (لعب 20 مباراة)

14- الرائد 22 نقطة (لعب 20 مباراة)

15- ضمك 17 نقطة (لعب 20 مباراة)

16- العين 15 نقطة (لعب 20 مباراة)

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