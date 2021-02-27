وصل المهاجم المصري مصطفى محمد إلى هدفه الخامس في مسيرته مع جالطة سراي التركي، والرابع في منافسات الدوري التركي الممتاز، بعد أن سجل ثنائية ضمن مباريات اليوم السبت 27-2-2021.

جاءت ثنائية مصطفى محمد في مرمى أرضروم سبور ضمن الجولة 27 من الدوري التركي، على ملعب تورك تيليكوم بمدينة اسطنبول.

وانتهى اللقاء بفوز جالطة سراي 2/صفر ليتابع تصدره لجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطتين عن بيشكتاش الثاني من 25 مباراة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في شباك أرضروم سبور بمتابعة ناجحة لتسديدة ارتدت في فخذ حارس المرمى عند الدقيقة 38.

وبعد سبع دقائق، أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني بتسديدة مركزة بعد تلقيه تمريرة من لوينداما في الدقيقة 45 ليطلق تصويبة صاروخية من زاوية ضيقة لترتطم في العارضة وتسكن الشباك.

وكان مصطفى محمد قد افتتح سجله التهديفي مع جالطة سراي أمام نادي إسطنبول باشاك شهير، من ركلة جزاء بعد نزوله في بداية الشوط الثاني من مباراة الجولة 23 يوم 6 فبراير الماضي، فور انتقاله لصفوف جالطة سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو المقبل.

وأضاف صاحب الـ 23 عامًا، هدفه الثاني في الجولة التالية (24) حين قاد جالطة سراي لهزيمة فنربخشة بهدف دون رد في قمة المسابقة، وفي المباراة الثالثة له أمام ألانياسبور ببطولة كأس تركيا سجل هدفًا واحدًا، وخسر فريقه 3/2.

وفي مباراة قاسم باشا بالجولة 25 سجل مصطفى محمد هدفًا من ركلة جزاء عند الدقيقة 89، ليقود جالطة سراي لفوز صعب بنتيجة 1/2.

وخلال مباراة اليوم سجل مصطفى محمد ثنائية، ليرفع رصيده لـ 4 أهداف في الدوري التركي، ليصبح على بُعد هدف واحد من المهاجم الأول للفريق “رادميل فالكاو” الذي سجل 5 أهداف في 8 مباريات.

فيديو | شاهد اهداف مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي وأرضروم سبور