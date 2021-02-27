نتيجة مباراة الاهلي والفيصلي فى الدوري السعودي

تعرف على نتيجة مباراة “الاهلي والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي اقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

حقق الفيصلي الفوز الثالث على التوالي فى الدوري السعودي عقب فوزه الثمين أمام ضيفه الاهلي بهدفين مقابل هدف، ليرتقي فى جدول الترتيب الى المركز الثامن.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من ضائع إهدار الاهلي ضربة جزاء عبر لاعبه السوري “عمر السومة”.

خلال الشوط الثاني استطاع الاهلي ان يسجل هدف التقدم فى الدقيقة 50 عن طريق اللاعب “سلطان مندش”، بعد ان استغل تمريرة عبدالرحمن غريب ومن لمسة واحدة سدد كرة قوية بالقدم اليسري سكنت الشباك.

وفى الدقيقة 82 تدارك الفيصلي هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “تفاريس”.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع خطف الفيصلي هدف الفوز برأسية رائعة من اللاعب “محمد الصعيري.

بهذا الفوز قفز الفيصلي الى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29، فى المقابل تجمد رصيد الاهلي عند 35 نقطة فى المركز الثالث.

وتراجع الاهلي كثيرًا في صراع الصدارة بعدما خسر في الجولة الماضية أمام رائد جدول الترتيب “الشباب”، ليظل الراقي بفوز وحيد في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري السعودي.

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