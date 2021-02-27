بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وهيلاس فيرونا”، في إحدى مباريات اليوم السبت 27-2-2021، ضمن الجولة 24 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا على قناة بي ان سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وهيلاس فيرونا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، بإدارة من الحكم الايطالي “فابيو ماريسكا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

لم تشهد أي من المواسم التسعة الأخيرة المتتالية التي حقق فيها يوفنتوس اللقب، تسجيل أقل من 45 نقطة في هذه المرحلة من الموسم وبالتحديد بعد مرور 23 جولة.

وهبطت نيران يوفنتوس في الصراع على الصدارة مع “الانتر وميلان” بعد خسارته في الجولة قبل الماضية أمام “نابولي”، ورغم ذلك من المتوقع عدم استسلام رجال أندريا بيرلو خاصة وان الموسم ما زال طويلًا.

وانتصر يوفنتوس في الجولة الماضية على “كروتوني” بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن الثالث “ميلان”، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر “الانتر”، مع إمتلاك البيانكونيري مباراة مؤجلة أمام “نابولي”.

في المقابل، فاز المستضيف هيلاس فيرونا في آخر ثلاث مباريات متتالية على أرضه، وشهدت كل مبارياته الست الأخيرة هنا على ملعبه تسجيل الفريقين للأهداف، وتمكن من تحقيق الانتصار على يوفنتوس مرتين في آخر 3 مباريات جمعتهما هنا على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي.

وارتفع رصيد هيلاس فيرونا إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بعد تعادله في الجولة الماضية مع “جنوى”، وبشكلٍ عام حقق فيرونا الانتصار 9 مرات هذا الموسم في الدوري الايطالي، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مثلها.

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