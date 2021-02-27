الامارات | إقامة مباراة فيرونا ويوفنتوس رغم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة فيرونا ويوفنتوس رغم اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستقام مباراة فيرونا ضد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت بعدما ساد الغموض حول موقفها بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا ثم جاءت نتائج جولة أخرى من الكشف سلبية.

وأعلن فيرونا عن اكتشاف حالة مصابة بعدوى كوفيد-19 قبل مواجهة يوفنتوس باستاد بنتجودي مساء اليوم.

وقال النادي في بيان "يعلن نادي فيرونا أن أحد أعضاء ما يسمى "تشكيلة الفريق" جاءت نتيجة فحصه إيجابية بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "التشكيلة بكاملها ستتبع التعليمات المنصوص عليها في الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة".

وأشار النادي في بيان آخر إلى أن العينات جاءت سلبية وهو ما يعني إقامة المباراة في موعدها.

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