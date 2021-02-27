شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة «سيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلى بكأس مصر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-80، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا على حساب سبورتنج.

وشهدت المباراة تركيز المدير الفني، على هاشم، على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.

وتألقت أكثر من لاعبة من صفوف الأهلي، على رأسهن ثريا محمد، وكايلا ثورنتون، وفريدة وائل، ومي حلوة، ونادين السلعاوي.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 17-16، وفي الفترة الثانية تقدم سبورتنج بنتيجة 32-36، وعاد الأهلي في الفترة الثالثة بنتيجة 54- 51، وانتهت الفترة الرابعة بنتيجة التعادل 72-72، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي، الذي حسمه فريق الأهلي بنتيجة 82-80.

يذكر أن «سيدات سلة الأهلي» قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على فريق مدينة نصر بنتيجة 96-47، وفي الدور نصف النهائي تأهل الأهلي بعد الفوز على هليوبوليس، بنتيجة 80-68.

وكان فريق سيدات السلة بالنادي الأهلي قد استهل الموسم الحالي بالتتويج ببطولة السوبر بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 92-64، ليتوج مساء اليوم بثاني بطولات الموسم.