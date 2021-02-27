شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز علي شبان قنا بثنائية في ختام الدور الأول لدوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي المنيا الرياضي، على شبان قنا 2-0، في ختام الدور الأول لدوري الدرجة الأولي الممتاز «ب»، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم مجموعة الصعيد، ليرتفع رصيد المنيا عند 31 نقطة، يحتل بهما المركز الثاني بالمجموعة، بينما يأتي في المركز الأول نادي الشرقية للدخان برصيد 36 نقطة.

أقيمت المباراة على ملعب نادي المنيا الرياضي، بمدينة المنيا الجديدة، وأحرز هدفي المباراة أيمن نصر في الدقيقة 56، ومحمود عاطف ميسي في الدقيقة 97.

حضر اللقاء مجلس إدارة المنيا، برئاسة عاطف عبدالجابر، وعدد قليل من المسموح به بالحضور.