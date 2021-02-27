شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن بايرن ميونخ بمناسبة احتفاله بمرور 121 عامًا على تأسيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل نادي بايرن ميونخ الألماني، بمرور 121 سنة على تأسيسه، ويتصادف ذلك مع المباراة التي خاضها اليوم السبت، أمام ضيفه كولن في الجولة الـ 25 من الدوري الألماني.

ونشر النادى بمناسبة هذه الاحتفالية تقريرا عبر موقعه الرسمي، يكشف من خلاله 20 معلومة مهمة في 121 سنة من عمر بايرن ميونخ جاءت كالتالي:

البطل القياسي لألقاب الدوري والكأس والفوز بالثنائية

مع 30 بطولة دوري ألماني، بايرن ميونخ هو البطل القياسي. منذ تأسيس البوندسليجا في 1963/64، فاز بايرن ميونيخ بأكثر من نصف عدد البطولات (29) بطولة ألمانية من أصل 57.

احتفل بايرن ميونخ بأول لقب له في عام 1932.

فاز بايرن ميونخ بكأس الاتحاد الألماني 20 مرة وهو إلى حد بعيد الفائز بالكأس (يتبعه فيردر بريمن في المركز الثاني بستة كؤوس). في عام 2020، احتفل البايرن بفوزه بالثنائية (الدوري وكأس ألمانيا) للمرة الثالثة عشر- لم ينجح أي فريق ألماني آخر من فعل ذلك أكثر من مرة (1937 شالكه، 1978 كولن، 2004 فيردر بريمن، 2012 بوروسيا دورتموند).

أنجح السنوات

في عام 2013، سجل بايرن ميونخ أكبر عدد من النقاط في موسم البوندسليجا (91 نقطة تحت قيادة يوب هاينكس). في ذلك الموسم، كان البايرن هو الفريق الألماني الوحيد في التاريخ الذي احتفل بالفوز بثلاثية الكأس والدوري ودوري أبطال أوروبا.

تكرر هذا النجاح الثلاثي بل وتصدر في موسم 2019/20. في فبراير 2021، ضمن البايرن لقبه السادس بكأس العالم للأندية. فقط برشلونة (في 2009) هو النادي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز من قبل.

رقم قياسي في نظافة الشباك

تلقى بايرن ميونخ 17 هدفًا فقط في 34 مباراة في موسم 2015/2016- وهو رقم قياسي أيضًا في الدوري الألماني.

رقم قياسي لتسجيل أكبر عدد من الأهداف

في موسم 1971/72 سجل بايرن ميونخ 101 هدفاً، وهو أكبر عدد مسجل من الأهداف لفريق في تاريخ البوندسليجا

5 أرقام قياسية لـ مولر وريبيري وشفاينشتايجر

سجل فرانك ريبيري رقماً قياسياً جديداً في وداعه للفريق في موسم 2018/19. لم يفز أي لاعب آخر باللقب تسع مرات في البوندسليجا. مع فوزه باللقب 2019/20، عادل توماس مولر رقم ريبيري وفاز الآن بالبطولة تسع مرات. باستيان شفاينشتايجر هو الفائز القياسي في هذه المسابقة بسبعة ألقاب في الكأس.

الهداف التاريخي للدوري

40 هدفاً في موسم واحد ويحمل أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم البوندسليجا. مع 365 هدفًا في 427 مباراة في الدوري الألماني، فإن مهاجم منتخب بلاده هو أيضًا أفضل هداف في تاريخ البوندسليجا سجل كلاوس فيشر صاحب المركز الثاني ما يقرب من 100 هدفًا أقل (268 في 535 مباراة). في أعقابهما كان روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل حاليًا 262 هدفًا. بهذه الإنجازات، يضمن جيرد مولر بالطبع مكانًا في قاعة مشاهير نادي بايرن ميونخ.

الهداف القياسي

يحمل جيرد مولر أيضًا الرقم القياسي للقب هداف الدوري الألماني كان هداف البطولة سبع مرات. يليه ليفاندوفسكي في المركز الثاني بخمس مرات.

رقم قياسي في الشباك النظيفة

في موسم 2014/15، سجل بايرن ميونخ الرقم القياسي في الدوري مع 22 مباراة بشباك نظيفة في موسم واحد. كان مانويل نوير في المرمى في 32 مباراة هذا الموسم. في المباراتين الأخريين، حرس بيبي رينا مرمى الفريق دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

المنافس الأكثر مواجهة

لعب بايرن ميونخ أكبر عدد من المباريات في البوندسليجا ضد فيردر بريمن (109).

المنافس الأكثر هزيمة

احتفال بايرن ميونخ بأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الألماني ضد هامبورج وشتوتجارت. فاز فريق ميونيخ 65 مرة على الفريقين.

معظم الهزائم

جاء أكثر عدد من الهزائم في الدوري الألماني لبايرن ضد فيردر بريمن وبوروسيا مونشنجلادباخ، كل منهما 26 مباراة.

الفريق الأكثر استقبالًا للأهداف

في المواجهة مع هامبورج، سجل بايرن ميونخ أكبر عدد من الأهداف في البوندسليجا (247).

الفريق الأكثر تسجيلًا في مرمى بايرن ميونخ

استقبلت شباك البايرن معظم الأهداف في الدوري الألماني ضد جلادباخ (134).

الانتصار رقم 1000

جاء الانتصار التاريخي رقم 1000 في أكتوبر 2015 بالفوز 4-0 على كولن.

الأكثر مشاركة الدوري الألماني

لعب أسطورة حراسة المرمى سيب ماير أكبر عدد من المباريات في البوندسليجا في بايرن ميونخ (473)، منها 442 مباراة متتالية. خاض ماير 442 مباراة لفريق البايرن. حارس القرن في ألمانيا هو واحد من اثنين من حراس المرمى في قاعة مشاهير نادي بايرن ميونخ- أوليفر كان هو الحارس الآخر.

أكثر اللاعبين تحقيقًا للانتصارات في الدوري الألماني

احتفل توماس مولر بأكبر عدد من الانتصارات في البوندسليجا مع بايرن ميونخ 270 مباراة فاز بها ومازال هناك المزيد في الأفق.

فريق عالمي

43 دولة- منذ ترقيه إلى البوندسليجا في عام 1965، تم استخدام محترفين من 43 دولة مختلفة في صفوف البطل القياسي.

رقم قياسي جديد لريبيري

فرانك ريبيري هو أكثر لاعب أجنبي مشاركة مع بايرن ميونخ. لعب الفرنسي 425 مباراة تنافسية مع البايرن (124 هدفًا).

مدربو نادي بايرن ميونخ

منذ تأسيس البوندسليجا، كان هناك 31 مدربًا في تاريخ نادي بايرن ميونخ (بما في ذلك المدربين المؤقتين)، 24 منهم مدربون مختلفون. شغل المدرب الحاصل على الثلاثية يوب هاينكس المنصب (4). بينما تولى أوتمار هيتسفيلد قيادة أكبر عدد من المباريات (444 مباراة)، يليه أودو لاتيك بـ 414 مباراة. احتفل هيتسفيلد أيضًا بأكبر عدد من الانتصارات التنافسية في بايرن (268). يتبعه هاينكس (256) ولاتيك (255). مع ستة ألقاب للدوري، أودو لاتيك هو المدرب القياسي لبطولة بايرن ميونخ

أكبر عدد من الأعضاء في العالم داخل نادي رياضي

مع أكثر من 290.000 عضو، يعد بايرن ميونخ أكبر نادي رياضي في العالم.