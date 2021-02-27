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التعاون يتخطى الاتفاق

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جدة - خالد شويل - تغلب التعاون على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاءت الأهداف الثلاثة للتعاون عن طريق كاكو (د:26)، سميحان النابت (د:46)، ليندر تاوامبا (د:90+4)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه الثامن في الدوري ويصل للنقطة 31، في المركز الخامس، متفوقاً على مضيفه الاتفاق الذي تلقى الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 30 نقطة ليتراجع للمركز السادس.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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