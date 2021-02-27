شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد خضوعه لجراحة في اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد، وعلق قائلا، "الحمدلله".



احمد ريان



احمد ياسر ريان

و أجرى أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا جراحة فى يده استلزمت تركيب مسمار فى مرفق اليد بعد شكواه من الإصابة فى المرفق منذ فترة، قبل أن يخضع اللاعب لجراحة اليوم.

وأكد مصدر أن أحمد ريان سيحصل على راحة غدا على أن ينتظم فى تدريبات فريق سيراميكا بشكل طبيعي بدءا من الاثنين، ويضع واقيا على يده للحماية من الالتحامات خلال المشاركة فى التدريبات أو المباريات. ويعيش أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى سيراميكا حالة من التوهج الكروى في فريقه الحالي، منذ الإعارة إليه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فضل اللاعب الانتقال للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز عن الانضمام إلى سموحة، بعدما كان قريبا من ارتداء قميص سموحة، حيث سجل 6 أهداف مع سيراميكا ارتقى بهم لوصافة الدوري.

ويفكر الأهلي جديا فى استعادة أحمد ريان بعد نهاية الموسم الحالي، بعد تألقه ونيل ثقة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لاسيما مع استمرار أزمة العقم التهديفي الذى يعانى منه مهاجمو الأهلي فى الفترة الأخيرة، وتمسك موسيماني بضم مهاجم جديد في الصيف المقبل.