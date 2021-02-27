شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد بعد ثنائية جالاتا سراى فى إيرزوروم: أعمل بجد حتى لا يتوقف السهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصرى مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراى، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز الذى تحقق على ضيفه إيرزوروم سبور بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي وكتب الأناكوندا، "أعمل بجد حتى لا يتوقف السهم".

وقال مصطفى محمد عقب نهاية اللقاء، "حققنا فوزا مهما الليلة، قدمنا مباراة جيدة وكان من المهم تحقيق الانتصار أكثر من تسجيلى الهدفين، وأهدى هذا الانتصار إلى جماهير جالاتا سراى".

وعن سر احتفاله بالسهم، رد النجم المصرى قائلا، "أحب هذا الاحتفال باستخدام السهم، فهو يتعلق بأسرتى".وعن لقبه المفضل، قال مصطفى محمد: "أحب لقب أناكوندا".

وتألق مصطفى محمد وسجل هدفى جالاتا سراى فى شباك إيرزوروم سبور خلال 8 دقائق فقط بالشوط الأول، إذ سجل الهدف الأول فى الدقيقة 38 من تسديدة زاحفة قوية بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفريق الخصم.

وعاد النجم المصرى ليسجل الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من تسديدة صاروخية فى شباك الفريق الضيف.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن مصطفى محمد ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل ثنائية على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.

كما أصبح الأناكوندا كما يلقب النجم المصرى ثانى هدافى العملاق التركي هذا الموسم فى جميع المسابقات برصيد 6 أهداف خلال 6 مباريات، بعد مباى ديانى برصيد 9 أهداف والمغربي يونس بلهندة 8 أهداف.

ورفع مصطفى محمد عدد أهدافه مع جالاتا سراى إلى 6 أهداف فى جميع المسابقات منهم 5 على مستوى الدوري التركي وهدف فى كأس تركيا.

وتلقى مصطفى محمد البطاقة الصفراء الأولى له مع فريق جالاتا سراى فى الدقيقة 79، قبل أن يستبدل فى الدقيقة 86 ويدخل بدلا منه النجم الكولومبى فالكاو.

وفى الشوط الثانى ألغت تقنية الفيديو "فار" هدف ثالث لفريق جالاتا سراى بالدقيقة 66 سجله إمرى كلينك بداعى وجود لمسة يد على المهاجم النيجيرى هنرى أونيكور قبل تسجيل الهدف.

ورفع جالاتا سراى رصيد للنقطة 57 فى صدارة جدول ترتيب الدوري التركي، متفوقا بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق بشكتاش الوصيف برصيد 54 نقطة.