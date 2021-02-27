شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي ممنوع من حضور مباريات الاتحاد السكندري لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد مصيلحي رئيس ورمز الاتحاد السكندري ممنوعا من حضور مباريات فريقه لمدة شهر بفرمان من فريق الأطباء المشرف على علاجه بعد الأزمة الطبية التى تعرض لها مؤخرا.

ونصح الأطباء مصيلحي بعدم حضور أو مشاهدة مباريات الفريق الأول لكرة القدم للاتحاد السكندري بعد الانفعالات التى ظهرت عليه عقب الهزيمة من أسوان فى الجولة قبل الماضية، وأدخلته فى وعكة صحية وارتفاع فى ضغط الدم، وذلك حتى يستعيد رئيس النادي صحته وكامل عافيته.

وحاول مصيلحي إقناع الأطباء بضرورة التواجد مع الفريق كعادته ومؤازرتهم، لكن محاولاته باءت بالفشل وسط تمسك الفريق الطبي بضرورة ابتعاده عن أي ضغوطات في الفترة المقبلة.

وأرسل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، اليوم السبت، باقة من الورود للاعب كريم الديب عقب نجاح جراحة الرباط الصليبي التي أجراها اليوم، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً لصفوف زعيم الثغر.

وتعرض محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم عقب خسارة فريقه أمام أسوان بثلاثية مقابل هدف على ملعب الإسكندرية، وانفعل مصيلحي بسبب الهزيمة المفاجئة لفريقه وعانى من ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وقدم له الأطباء نصائح بتجنب الانفعال والراحة التامة حتى يتماثل للشفاء.

وقدم مصيلحي دعما كبيرا لفريق الكرة وكان يأمل في تحسن نتائج الفريق مع العميد حسام حسن والاقتراب من المربع الذهبي بعد توفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للفريق الأول لكرة القدم.