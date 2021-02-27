شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للأثقال يعلن عن عينات منشطات إيجابية جديدة فى الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على مرزوق الحكم الدولى لرفع الأثقال عن إعلان الاتحاد الدولى للعبة 3 عينات منشطات إيجابية جديدة فى الاتحاد المصرى للعبة من بطولات الجمهورية 2010 وهم شيماء جمال وإسلام زين وسارة عبد الرحمن ليرتفع عدد الحالات إلى 9 بعد ثبوت عينات بطولة أفريقيا 2019، ليحصل الثلاثة لاعبين الجدد على إيقاف مؤقت من قبل الاتحاد الدولى.

وأصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب قراراً بتعيين لجنة مؤقتة لتيسير الأعمال برئاسة محمود محجوب حتى أولمبياد طوكيو.

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقا، إن محجوب تجميده جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرأته.



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وتعرض اتحاد رفع الأثقال لإيقاف دولى وغرامة مالية وحرمان اللاعبين من المشاركة فى الأولمبياد قبل أن يتم الطعن.

وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.