الامارات | ميسي يقهر دفاع أشبيلية مجددا وبرشلونة يستعيد المركز الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقهر دفاع أشبيلية مجددا وبرشلونة يستعيد المركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا ليواصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين للغاية على أشبيلية 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة الـ25 من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل إيبار مع هويسكا 1 / 1 .

واستعاد ميسي ذاكرة التهديف في مواجهاته مع أشبيلية حيث يتصدر أشبيلية قائمة الفرق التي اهتزت شباكها بأكبر عدد من الأهداف بتوقيع ميسي الذي يعتبر بالفعل "قاهر الفريق الأندلسي".

ورفع ميسي رصيده إلى 30 هدفا في شباك أشبيلية بالدوري الإسباني و38 هدفا في مختلف البطولات حتى الآن.

كما صنع ميسي الهدف الأول في المباراة لزميله عثمان ديمبلي ليكون الهدف التاسع الذي يصنعه ميسي لزملائه في مواجهة أشبيلية بالدوري الإسباني والتاسع عشر في مختلف البطولات.

وبهذا ، يكون ميسي شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

واستعاد برشلونة المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد بعد غد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي في الدقيقة 86 .

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