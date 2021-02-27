الامارات | بايرن يستعيد توازنه بفوز كاسح على كولن

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يستعيد توازنه بفوز كاسح على كولن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق بايرن ميونخ نغمة الانتصارات بالدوري الالماني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه كولن 5 /1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

وعزز فولفسبورج موقعه في المركز الثالث بتغلبه على ضيفه هيرتا برلين 2 /صفر كما فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه ارمينيا بيلفيلد 3 /صفر واكتسح شتوتجارت ضيفه شالكه 5 /1.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط على لايبزج الذي يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق اليوم.

ويحل فولفسبورج في المركز الثالث برصيد 45 نقطة يليه انتراخت فرانكفورت في المركز الرابع برصيد 42 نقطة ثم دورتموند في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وتراجعت مسيرة بايرن في البوندسليجا عقب تتويجه بلقب مونديال الأندية في قطر حيث تعادل مع ضيفه ارمينيا بيلفيلد 3 /3 ثم خسر على ملعب فرانكفورت 1 /2.

لكن النادي البافاري بدأ في التعافي سريعا وفاز على ملعب لاتسيو الإيطالي 4 /1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي قبل أن يهزم كولن اليوم.

وتقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى دور البطولة في بايرن ميونخ بتسجيله هدفين وأضاف سيرجي جنابري هدفين أيضا.

وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة 18 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و65 قبل أن يسجل سيرجي جنابري اله

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