شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب القادسية السعودي: أحمد حجازي الأفضل في اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التونسي يوسف المناعي مدرب نادي القادسية السعودى، على صعوبة المباراة المقبلة لفريقه أمام اتحاد جدة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي.

وقال المناعي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «تعرضنا لظروف طارئة، تمثلت في إلغاء رحلة الطيران بعد مباراة الباطن، بسبب الأحوال الجوية، وهذا أثر علينا في التحضير للاتحاد، لأن الوقت كان قصيرا».

وتابع: «حسن العمري يقوم بأدوار دفاعية وهجومية، ومركزه مرهق بدنيا، وبطبيعة الحال المخزون البدني للاعب يتراجع، في الدقائق الأخيرة من المباريات، وتغييره يكون ناتجا عن ذلك».

وحول تأثير غياب المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، عن اتحاد جدة، قال: «حجازي في تقديري هو أفضل لاعب في الاتحاد، وزاد صلابة الدفاع الاتحادي ببنيته الجسدية القوية وخبرته الكبيرة.. غيابه فرصة لنا، ونتمنى أن يصب في صالحنا».

وأتم: «القادسية صاحب رابع أقوى خط هجوم، ورغم ذلك دائما ما نضيع فرصا كثيرة وسهلة، والمباراة الأخيرة ضد الباطن خير دليل، ويلزمنا التركيز في هذا الجانب».