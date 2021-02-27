شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أولمبياكوس يكشف ثغرات أرسنال فبل مواجهة الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سوكراتيس باباستاثوبولوس، مدافع أولمبياكوس اليونانى وأرسنال السابق، أنه وزملاْه عليهم استغلال نقاط ضعف أرسنال عندما يلتقي الفريقان في ثمن النهائي بطولة الدوري الأوروبي «اليورباليج».

وأسفرت قرعة ثمن النهائي عن مواجهة متجددة بين الفريقين، بعدما عام على إقصاء الفريق اليوناني لمنافسه الإنجليزي من نفس المسابقة الموسم الماضي.

وقال اللاعب لصحيفة «ميرور»: «إنه أمر مميز لأنني كنت معهم قبل شهر واحد فقط، أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة، آرسنال فريق كبير جدا، يجب أن نركز خلال المباراتين لتكرار ما حدث الموسم الماضي، لا توجد اختلافات كبيرة، يملكون المدرب نفسه، إنه الفريق نفسه مع إضافتين أو ثلاثة، إنه فريق يملك جودة رائعة، لكن هناك مناطق يمكننا إيذاءهم من خلالها، كل مباراة مختلفة، ويجب أن ننظر للمباراتين بشكل منفصل، أعتقد أن المدرب يملك فكرة عن التكتيك الذي سنتبعه، ومع تقديم عرض جيد وتمتعنا بيوم جيد، أعتقد أن لدينا فرص للتأهل«.

وسيلعب سوكراتيس أمام زملائه السابقين في أرسنال، بعد شهر واحد على انتقاله إلى أولمبياكوس، عقب فسخ تعاقده وديا مع النادي اللندني، ويعتقد سوكراتيس أن بإمكان أولمبياكوس اجتياز أرسنال مجددا، رغم اعترافه بأن فريقه السابق منافس صعب المراس تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.