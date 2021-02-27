شكرا لقرائتكم خبر عن «شيانتيك» بطلة فرنسا المفتوحة تفوز ببطولة «أديليد» للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت البولندية إيجا شيانتيك، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، على منافستها السويسرية، بليندا بنتشيتش 6- 2 و6- 2، فى نهائى بطولة أديليد الدولية للتنس بأستراليا، السبت، لتحرز لقبها الثانى خلال مسيرتها مع اللعبة، وهو ما يُعتبر إنجازًا يُحسب فى تاريخ اللاعبة البولندية.

وحققت «شيانتيك» مفاجأة من العيار الثقيل فى العام الماضى عندما أصبحت أصغر لاعبة سنًا تحرز لقب فرنسا المفتوحة منذ مونيكا سيليش فى 1992.

وفى بطولة أديليد، أكدت «شيانتيك»، 19 عامًا، المُصنَّفة 18 عالميًا، جدارتها من خلال أداء متميز، حيث لم تخسر أى مجموعة طوال مسيرتها فى البطولة.

وفى المباراة النهائية تفوقت المُصنَّفة الخامسة تمامًا على المُصنَّفة الثانية «بنتشيتش» طوال المباراة، وحققت الفوز بسهولة، بعد أن ارتكبت ستة أخطاء سهلة طوال اللقاء، كما حققت 22 ضربة ناجحة.