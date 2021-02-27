شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة ساخنة بين أسوان والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف، عند الثانية والنصف عصر غدا الأحد، الفريق الكروى الأول بنادى أسوان نظيره البنك الأهلى على أرض ملعب استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل أسوان بقيادة مديره الفنى علاء عبدالعال، اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعد فوزه في آخر جولتين أمام المقاولون العرب والاتحاد السكندرى، أبناء الجنوب في منطقة آمنة نسبيًا، بعد احتلاله المركز الحادى عشر بـ17 نقطة.

ويأمل مدرب أسوان في تحقيق فوزه الثالث على التوالى والوصول إلى النقطة الـ20، مستغلًا تراجع نتائج المنافس.

في المقابل يدخل البنك الأهلى المباراة سعيًا لإغلاق ملف سوء النتائج، والذى أدى إلى رحيل محمد يوسف، المدير الفنى للفريق، وتولى خالد جلال المسؤولية بدلًا منه، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر بـ10 نقاط، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادل في 7 مباريات.