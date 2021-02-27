شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ريال مدريد مع أندية البريميرليج على ضم هالاند يكشف ضعف «الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى، عن صراع كبير على صفقة النرويجى إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بين كبار الدورى الإنجليزى ضد ريال مدريد الإسبانى.

وسيشعل هالاند الصراع بين عمالقة أوروبا في الصيف، بعد تألقه مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا في 25 مباراة.

وبحسب الموقع الإسباني، هناك اهتمام كبير من قبل أندية البريميرليج، وتحديدا قطبي مانشستر وتشيلسي بضم هالاند في الصيف، وهو ما يهدد رغبة ريال مدريد في حسم الصفقة.

وأوضح التقرير أن هالاند يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة لفريق ريال مدريد الصيف، لكن حالة القلق التي تنتاب مسؤولي الملكى، سببها تفوق الأندية الإنجليزية في الجانب الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأندية عانت من أزمة مادية ضخمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وغياب الجماهير عن الملاعب، إلا أن البريميرليج تحديدا يمنح أموالا ضخمة للأندية المشاركة في المسابقة من حقوق بيع بث المباريات، حيث تم توزيع نحو 2 مليار و500 مليون يورو، مقابل مليار و400 مليون فقط لليجا.