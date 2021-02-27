شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يستعيد نغمة الانتصارات ويسحق كولن بنتيجة 5-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق بايرن ميونخ، لنغمة الانتصارات من جديد، واستعاد توازنه في الدوري الألماني، وفاز فريق كولن بنتيجة 5-1، في اطار منافسات الجولة الـ23.

وأحرز اهداف بايرن ميونخ، إريك تشوبو موتينج، فى الدقيقة 18، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي "ثنائية" فى الدقائق 33 و65، وسيرجي جنابري "ثنائية"، في الدقائق 82 و86، فيما يسجل التونسي إلياس سخيري هدف كولن الوحيد في الدقيقة 49.

بهذه النتيجة، عزز بايرن صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا بوصوله للنقطة 52، فيما تجمد رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الـ14.