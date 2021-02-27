شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يضيف ثاني أهداف جالاتا سراي في شباك أرضروم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري مصطفى محمد ثاني أهداف فريقه جالاتا سراي في شباك فريق أرضروم، لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب «تورك تيليكوم أرينا» ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 37، بعد متابعة رائعة لكرة ارتدت من حارس المرمى ليسددها بقدمه اليمنى في شباك أرضروم.

لمشاهدة الهدف الأولأضغط هنا

وعاد مصطفى محمد ليحرز ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 45، بعدما تلقى تمريرة طولية وسدد صاروخية مسجلا هدف فريقه الثاني.

ويقود مصطفى محمد هجوم جالاتا سراى في مباراة الليلة بجانب الثنائي النيجيرى هنرى أونيكور والبرتغالى فيرنانديز.

ويدخل جالاتا سراى المباراة باحثًا عن الفوز فقط، في ظل صدارته لجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 54 نقطة من 25 مباراة، ويطارده بشكتاش الذي لعب مباراة أقل بنفس الرصيد، وفناربخشه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في المقابل، يحل فريق أرضروم سبورت في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، برصيد 25 نقطة فقط، وتعد مباراة جالاتا سراي فرصة للعودة إلى المنافسة من أجل البقاء، في ظل ابتعاده عن صاحب المركز الأخير بفارق 5 نقاط فقط.

ويقترب مسؤولو جالاتا سراي من حسم صفقة مهاجم نادي الزمالك بتفعيل بند الشراء النهائي، بعدما قدم مصطفى محمد مستويات جيدة للغاية مع الفريق التركي، وتمكن من تسجيل 4 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق بالدوري وكأس تركيا، ما جعل النادي التركي يخطط بقوة لتفعيل بند شراء عقد إعارة اللاعب من الزمالك، خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقًا لتقارير إعلامية تركية.

هدف ثاني عالمي من النجم مصطفى محمد ????pic.twitter.com/0XNEZqG4CN

— الكرة التركية (@TrkSport)

هدف ثاني عالمي من النجم مصطفى محمد 🔥 pic.twitter.com/0XNEZqG4CN — الكرة التركية (@TrkSport) February 27, 2021