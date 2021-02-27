شكرا لقرائتكم خبر عن غياب معلول وعودة طاهر.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

وضمت القائمة كلًا من: محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبدالمنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، على لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.